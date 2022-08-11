Полиция Ставрополья в погоне поймала угонщика автомобиля, устроившего ДТП

Накануне вечером сотрудники полиции Ставропольского края во время погони поймали нарушителя ПДД на автомобиле. Водитель пытался скрыться, по пути врезаясь в припаркованные машины. Однако мужчину задержали.

- Как установили сотрудники ГИБДД, 27-летний житель Михайловска был лишен прав и не являлся собственником авто. Воспользовавшись отсутствием хозяина и оставленными в замке зажигания ключами, он угнал машину, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

На мужчина составили несколько административных материалов: за оставление места ДТП и управление автомобилем без прав. Сейчас правоохранители думают над возбуждением уже уголовного дела по статье "неправомерное завладение транспортным средством".