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Происшествия11 августа 2022 9:24

Полиция Ставрополья в погоне поймала угонщика автомобиля, устроившего ДТП

Мужчина на допросе признался, что прав у него нет, а машина не его
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Накануне вечером сотрудники полиции Ставропольского края во время погони поймали нарушителя ПДД на автомобиле. Водитель пытался скрыться, по пути врезаясь в припаркованные машины. Однако мужчину задержали.

- Как установили сотрудники ГИБДД, 27-летний житель Михайловска был лишен прав и не являлся собственником авто. Воспользовавшись отсутствием хозяина и оставленными в замке зажигания ключами, он угнал машину, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

На мужчина составили несколько административных материалов: за оставление места ДТП и управление автомобилем без прав. Сейчас правоохранители думают над возбуждением уже уголовного дела по статье "неправомерное завладение транспортным средством".