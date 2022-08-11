В Ставрополе глава профсоюзов Газпрома украла 1,1 млн контрактных рублей

В пресс-службе ФСБ Ставропольского края рассказали о председателе профсоюзов Газпрома, против которой завели уголовное дело. Женщина похитила 1,1 миллиона рублей с помощью заключения фиктивных контрактов.

По данным ведомства, с апреля 2020 по июнь 2021 года глава профсоюзов подписала несколько контрактов от имени общества. Предметом договоренностей стала дезинфекция помещений от коронавируса. Сумма контрактов составила 1,1 миллиона рублей.

Однако, женщина решила не напрягаться и просто сняла деньги, присвоив их себе. Сейчас расследование продолжается, позже материалы дела передадут в прокуратуру для утверждения обвинения, а далее - в суд для вынесения приговора.