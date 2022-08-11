Ограничения движения личного транспорта 13 августа в Пятигорске объявили в администрации города-курорта. Перекроют ряд улиц в разное время, пока в центре будет проходить мероприятия - концерт «Хороша родная».

Место проведения мероприятия - парк Победы. Поэтому с 8:00 13 августа нельзя будет проехать по следующим улицам:

- улица Кооперативная - от пересечения с улицей Пальмиро Тольятти до въезда на территорию площади парка Победы;

- проезд Орешник - от улицы Степной до въезда на территорию «Россия — моя история»;

- улице Ивовая - от пересечения с улицей Кипарисовой в направлении к Новопятигорскому озеру.

А с 15:00 того же дня перекроют движение по улицам:

- улица Пальмиро Тольятти - от улицы Спортивная до улицы Янышевского;

- улица Кооперативная - от улицы Пальмиро Тольятти до улицы Ермолова;

- переулок Озерный - от перекрестка с улицей Степной до улицы Любимой;

- улица Делегатская - от улицы Спортивной до улицы Янышевского;

- улица Школьная - от пересечения с улицей Спортивной до пересечения с улицей Янышевского;

- улица Февральская - от пересечения с улицей Спортивной до улицы Янышевского;

- улица 50 лет ВЛКСМ - от дома № 104 до пересечения с улицей Кооперативной.