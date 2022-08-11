На Ставрополье полицейские изъяли у иностранца 350 граммов наркотиков

В ГУ МВД Ставропольского края рассказали о задержании 27-летнего мужчины. Его заподозрили в распространении наркотиков и не прогадали - дома у парня нашли крупную партию запрещенных веществ.

- В общей сложности полицейские изъяли более 350 граммов героина и метадона, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый приехал в Ставропольский край из ближайшего зарубежья. Признался, что хотел сделать ряд "закладок" и заработать на этом денег. Но полиция "накрыла" злоумышленника раньше, чем он расфасовал товар.

Теперь против мужчины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.