СКФУ откроет классы для школьников по изучению основ аграрного бизнеса

Ребята смогут получать широкие знания об основах рационального природопользования, многообразии сельскохозяйственных растений и животных

Осенью 2022 года в Ставропольском крае откроются первые агроклассы от СКФУ. В планах вуза запустить дополнительную общеразвивающую программу по изучению основ аграрного бизнеса и в соседних регионах.

- Ребята смогут получать широкие знания об основах рационального природопользования, многообразии сельскохозяйственных растений и животных. Важно, чтобы школьники получали качественные компетенции, которые помогут им в выборе будущей профессии, – отмечает ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Учиться в агроклассах будут дети в возрасте от 13 до 15 лет. Для них подготовят открытые лекции, мастер-классы, экскурсии и стажировки. Уже разработаны 6 основных модулей: юридический, экономический, экологический и природосберегающий, биологический, инженерно-технологический.

От школьников же будут ждать разработку научно-исследовательских проектов. Важной частью обучения станут опыты и эксперименты. В СКФУ отмечают, что появление агроклассов на Ставрополье поспособствует, прежде всего, расширению у молодежи кругозора, а также развитию проектного мышления и формированию финансово-экономических навыков в сфере агропромышленного комплекса.