Жители Ставрополя голосуют за название для бульвара на улице Щипакина

Ставропольцы выбирают имя для нового сквера на улице Ивана Щипакина. Самые популярные варианты опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как выяснилось, в фаворитах следующие названия: имени Щипакина, Звездный, Ставропольский, Героев Донбасса, Эдем, Дружбы, Юбилейный, Молодежный, Российский.

Окончательный выбор ставропольцы сделают до 21 августа включительно. Отдать голос за понравившийся вариант можно в телеграм-канале главы региона.

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