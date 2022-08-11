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Общество11 августа 2022 16:15

Жители Ставрополя голосуют за название для бульвара на улице Щипакина

Голосование продлится до 21 августа
Инна МОРОЗОВА

Ставропольцы выбирают имя для нового сквера на улице Ивана Щипакина. Самые популярные варианты опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Как выяснилось, в фаворитах следующие названия: имени Щипакина, Звездный, Ставропольский, Героев Донбасса, Эдем, Дружбы, Юбилейный, Молодежный, Российский.

Окончательный выбор ставропольцы сделают до 21 августа включительно. Отдать голос за понравившийся вариант можно в телеграм-канале главы региона.

Ранее сообщалось, что пассажирам в Ставрополе объяснили, почему приходится долго ждать маршрут №9 М.