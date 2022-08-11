На Ставрополье стартовал проект по цифровизации систем водоснабжения

В Ставропольском крае запустили пилотный проект по цифровизации в сфере водоснабжения. Территорией, где пройдут первые мероприятия, стал город-курорт Пятигорск.

На объектах водоснабжения установят системы, которые позволят вести учет водных ресурсов, отслеживать состояние оборудования и многое другое с помощью компьютерных технологий, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Системы включают в себя датчики давления, ультразвуковые приборы учета воды и замеры наполненности резервуаров. Проект позволит, в частности, снизить потребление электроэнергии, улучшить профилактику аварий на объектах и сократить время, потраченное на их устранение.