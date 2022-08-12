Прокуратура Ставрополья выяснит обстоятельства аварии, в которой погибли отец и дочь

В прокуратуре Ставропольского края сообщили о начале проверки после инцидента, который случился утром 12 августа. На трассе "Кавказ" легковушка влетела в грузовик, два человека погибли.

- По данному факту прокуратура Андроповского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельном ДТП. Предварительная причина аварии - водитель уснул за рулем. Погибли отец и его 12-летняя дочь, еще два пассажира госпитализировали с травмами.

В автомобиле находилась семья из Белоруссии. Вероятно, они приехали в Ставропольский край на летний отдых.