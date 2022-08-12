Перекрытие дороги в Михайловске по улице Гагарина анонсировал глава Шпаковского округа в официальном ТГ-канале. Ограничат движение по одной полосе через железнодорожный переезд

Транспорт уже не может проезжать с 8:00 12 августа. Ограничения снимут в 23:00 14 августа.

- И хотя движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной половине проезжей части автодороги поочередно, участникам дорожного движения рекомендуется по возможности выбирать альтернативные для проезда маршруты, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.