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Происшествия12 августа 2022 8:54

На Ставрополье обвинили мужчину, насмерть сбившего 17-летнюю девушку

Он сбежал с места происшествия, оставив ее умирать
Евгений КВИТКО

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение против 62-летнего жителя Изобильненского округа. На него завели дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку".

- В июне текущего года в вечернее время злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендай Солярис», передвигался по территории Изобильненского городского округа. В ходе движения по ул. Чкалова в с. Птичьем допустил съезд с автодорожного полотна и совершил наезд на идущую по обочине 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места происшествия, - пояснили суть дела в надзорном ведомстве.

Девушку успели отвезти в больницу, но там она в скором времени скончалась - не перенесла травм.

Дело отправили в суд для вынесения приговора.