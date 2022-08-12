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Общество12 августа 2022 10:35

Четыре продовольственные ярмарки 13 и 14 августа пройдут в Ставрополе

Местные производители представят свои продукцию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставрополе 13 и 14 августа пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Каждые выходные жители и гости краевого центра могут купить продукты и другие товары по низкой цене.

Местные производители реализуют свою продукцию без посредников, поэтому стоимость ниже, чем в сетевых магазинах. Можно купить мясо, молоко, яйца, сыр, овощи, фрукты и т.д.

13 августа, в субботу, ярмарки будут открыты по адресам Васильева, 35/1, Доваторцев, 50/1 и Ленина 74/17. А 14 августа, в воскресение, продавцы будут работать на улице Серова, 466.

Ярмарки работают с 8:00 до 16:00.