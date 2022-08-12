Суд Ставрополя получил дела трех экс-сотрудников МВД, получивших взятку в 1 млн

Суд Промышленного района Ставрополя получил материалы дел, которые возбудили против трех бывших сотрудников отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков. Их обвиняют в получении взятки 1 миллион рублей.

По данным прокуратуры региона, в октябре 2020 года на территории края задержали мужчину с 800 граммами наркотиков. Он собирался делать "закладки". Чтобы избежать наказания, он предложил сотрудникам компетентного отдела крупную взятку. За эти деньги наркоторговец хотел чтобы факт нахождения запрещенных веществ вообще не регистрировали.

Деньги он перевел знакомым правоохранителей на карту. Позже преступная схема раскрылась. Однако, преступления не ограничились только взяточничеством.

- Кроме того, один из обвиняемых в августе 2021 года незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство мефедрон массой более 1,8 г, которое хранил по месту жительства, данное вещество было изъято в ходе проведения обыска в жилище обвиняемого, - сказано в сообщении прокуратуры.

В итоге на мужчин завели дела по трем статьям: за взяточничество, использование служебных полномочий и хранение наркотиков.