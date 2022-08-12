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Происшествия12 августа 2022 14:48

В Ставрополе при пожаре на улице Балахонова спали 10 человек, 20 эвакуировали

Причина возгорания пока неизвестна
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили о ликвидации пожара в краевом центре. Возгорание началось в общежитии по улице Балахонова, 13. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

- Спасено 10 человек, 20 человек эвакуировано. Погибших, пострадавших нет, - пояснили в ведомстве.

Для тушения пожара мобилизовали 35 человек состава на 11 единицах спецтехники. Пока вто о причинах возгорания ничего не известно, правоохранителям еще предстоит провести проверку и выяснить все обстоятельства инцидента.