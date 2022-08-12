На Ставрополье разработали интерактивную карту ремонта и строительства дорог

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края разработало интерактивную карту строительства и ремонта дорог и мостов. Ссылка на нее опубликована в телеграм-канале губернатора Владимира Владимирова.

Благодаря карте жители региона смогут следить за работами по ремонту дорог на Ставрополье.

Сейчас на нее нанесено 17 объектов, сообщает пресс-служба губернатора. Это реализуемые сейчас проекты и те, которые планируется реализовать в будущем. Со временем число объектов увеличится.

Ранее сообщалось, что четыре продовольственные ярмарки пройдут в Ставропольском крае 13 и 14 августа.