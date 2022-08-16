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Происшествия16 августа 2022 5:59

15-летний подросток на самокате врезался в авто на пешеходном переходе в Ставрополе

Водитель иномарки сам не на шутку испугался
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставрополе вечером 15 августа на проспекте Карла Маркса произошло небольшое ДТП с участием несовершеннолетнего. Подросток на самокате врезался в автомобиль во время пересечения улицы по пешеходному переходу.

- По предварительной версии, 15-летний пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате, где произошло столкновение с автомобилем Хонда Аккорд. В результате ДТП несовершеннолетний не получил травм, - рассказали в Госавтоинспекции.

Жители города не раз жаловались на пользование различным мото- и велотранспортом. Велосипедисты не беспокоятся о скоростном режиме, сами попадают под автомобили и сбивают прохожих. То же самое касается самокатчиков.