Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 7:48

Ташлянский коллектор прорвало второй раз за последнюю неделю

Жители региона продолжают жаловаться на запах фекалий в воздухе, а власти не могут найти причину
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В администрации Ставрополя сообщили не радостную весть - вечером 15 августа снова прорвало Ташлянский коллектор. Это второй случай за последнюю неделю. Вскоре после первой аварии жители краевого центра и других городов пожаловались на невыносимую вонь в воздухе.

Устранением последствий занялись коммунальщики. Они заявили, что для нормального ремонта на долгий срок надо полностью заменить труду в 600 метров. Чтобы провести капитальный ремонт, надо убрать много насаждений растительности. Как это сделать наиболее безболезненно для природы - думают.

Пока что очередной и, возможно, не последний прорыв устранили. Но запах так никуда и не пропал. Компетентные ведомства не могут найти источник вони, пробы воздуха показали допустимые значения.