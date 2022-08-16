Ташлянский коллектор прорвало второй раз за последнюю неделю

В администрации Ставрополя сообщили не радостную весть - вечером 15 августа снова прорвало Ташлянский коллектор. Это второй случай за последнюю неделю. Вскоре после первой аварии жители краевого центра и других городов пожаловались на невыносимую вонь в воздухе.

Устранением последствий занялись коммунальщики. Они заявили, что для нормального ремонта на долгий срок надо полностью заменить труду в 600 метров. Чтобы провести капитальный ремонт, надо убрать много насаждений растительности. Как это сделать наиболее безболезненно для природы - думают.

Пока что очередной и, возможно, не последний прорыв устранили. Но запах так никуда и не пропал. Компетентные ведомства не могут найти источник вони, пробы воздуха показали допустимые значения.