С 12 сентября пассажиры маршрута №9м в Ставрополе будут платить 30 рублей

Пассажиры городского маршрута №9м в Ставрополе обратили внимание на объявление в маршрутках - с 12 сентября перевозчик поднимает стоимость проезда до 30 рублей. До этого ставропольцы отдавали 28 рублей.

Для подобного решения перевозчик должен был согласовать действия с администрацией города и пояснить, на каких основаниях он собирается брать с людей больше денег. Ставропольцы вообще недовольны работой данного маршрута.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что жители Ставрополя пожаловались мэру, что на маршруте №9м мало транспорта - машину приходится ждать час и даже больше. Так как маршрут соединяет две отдаленные части города, проблематично вечером вернуться домой.

- С водительским составом проведены внеплановые инструктажи, разъяснительные беседы по правилам организации пассажирских перевозок. В тоже время интервал движения между транспортными средствами может увеличиваться в связи с повышением интенсивности движения в «час пик» и возникающих при этом заторах на улицах города, - прокомментировали тогда ситуацию в Миндоре региона.