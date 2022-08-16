Мужчину из Буденновска оштрафовали на 50 тысяч за ложное сообщение о теракте

Буденновский городской суд вынес приговор местному жителю. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье за ложную информацию о готовящемся теракте. Он позвонил в компанию и заявил, что взорвет салон сотовой связи.

Мотивом для преступления стал медленный интернет - таким образом злоумышленник решил ускорить смену своего тарифа на более выгодный. Однако, гениальный план провалился.

Сотрудники ФСБ арестовали преступника и передали в руки закона. Суд постановил выплатить штраф 50 тысяч рублей. Если мужчина попадется повторно по той же статье, так легко он не выйдет из зала суда. Ему может грозить лишение свободы.