До вечера 18 августа жители Ставрополья будут терпеть 40-градусную жару

В Ставропольский край до вечера 18 августа нагрянет сильная жара. МЧС региона предупредило население об опасной погоде и порекомендовало сидеть дома.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени 13-17 часов 17 и 18 августа 2022 года местами по Ставропольскому краю ожидается сильная жара +40°С, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас в регионе установлен высокий уровень пожароопасности. Спасатели предостерегли население от разжигания костров, нечаянно оставленных окурков и стекол. Также стоит не забывать носить головной убор и пить достаточное количество воды.

Напомним, в последние дни температура не была сильно ниже нынешних отметок - воздух прогревался до +38-39 градусов.