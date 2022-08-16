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Общество16 августа 2022 10:07

До вечера 18 августа жители Ставрополья будут терпеть 40-градусную жару

Спасатели предостерегли население от разжигания костров
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольский край до вечера 18 августа нагрянет сильная жара. МЧС региона предупредило население об опасной погоде и порекомендовало сидеть дома.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени 13-17 часов 17 и 18 августа 2022 года местами по Ставропольскому краю ожидается сильная жара +40°С, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас в регионе установлен высокий уровень пожароопасности. Спасатели предостерегли население от разжигания костров, нечаянно оставленных окурков и стекол. Также стоит не забывать носить головной убор и пить достаточное количество воды.

Напомним, в последние дни температура не была сильно ниже нынешних отметок - воздух прогревался до +38-39 градусов.