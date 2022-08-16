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Экономика16 августа 2022 10:42

Инфляция на Ставрополье оказалась ниже, чем в среднем по России и СКФО

Виновником увеличения цен в регионе стали авиаперелеты
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Пресс-служба отделения Банка России по Ставропольскому краю рассказала об инфляции в регионе на конец июля 2022 года. Показатели сравнивали с первым месяцем лета, как отдельно для края, так и для всего Северо-Кавказского федерального округа и России.

- Годовая инфляция в Ставропольском крае в июле 2022 года незначительно ускорилась до 14,49% с 14,26% в июне. Уровень инфляции в регионе сложился ниже, чем в целом по России (15,10%) и округу (15,83%), - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что рост цен связан с увеличением спроса на авиаперелеты. Так как многие аэропорты на юге страны закрыты, сильно увеличилась нагрузка на воздушные гавани Ставрополя и Минеральных Вод.

Отметим, в мае 2022 года инфляция составила 15,72%, а в апреле - 16,92%.