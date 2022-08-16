В Ставрополе 8 улиц с 1,5 тысячи абонентов остались без света из-за аварии

В Ставрополе 16 августа местные жители сообщили о проблеме на перекрестке улиц Доваторцев, Космонавтов и Тухачевского. Светофоры отключились, спровоцировав автомобильные заторы.

Восемь улиц оказались без света, полторы тысячи человек ждут восстановления электроэнергии. Сейчас обесточены проспект Фестивальный, Тухачевского, Доваторцев, Ворошилова, Ленина, Мира, Доваторцев, Короленко. В МЧС Ставропольского края объяснили, что причиной отключения стала авария. Неожиданно из строя вышли два фидера.

Сейчас рабочие пытаются исправить поломку. Восстановление займет несколько часов.