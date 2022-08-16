Почти 13 км ЛЭП построили «Россети Северный Кавказ» для подключения к сетям новых объектов в КЧР

Фото: «Россети Северный Кавказ»

За 7 месяцев текущего года специалисты «Россети Северный Кавказ» выдали 11,9 мегаватт мощности для 710 новых объектов в Карачаево-Черкесии. Для их подключения к электрическим сетям сотрудники филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" построили 12,97 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4/10 кВ и смонтировали 11 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. На эти цели направлено около 15 млн рублей.

Как и в прошлые годы, большинство заявок подано на присоединение к электросетям мощностью до 15 кВт частных домовладений, предприятий малого и среднего бизнеса, личных подсобных хозяйств.

В категории от 15 до 150 кВт к сетям подключено 55 потребителей, из которых 32 – это объекты туристической отрасли. В их числе базы отдыха, гостиницы, гостевые дома, построенные в курортном посёлке Архыз.

Запрашиваемая мощность в категории от 150 до 670 кВт выдана 9 новым объектам, 7 из которых также расположены в Архызе. Это спортивно-оздоровительный комплекс, гостевые дома и объекты сельскохозяйственного назначения.

На особом контроле энергетиков также подключение к сетям социально значимых объектов. С начала года специалисты выполнили необходимые организационно-технические работы для обеспечения электроэнергией фельдшерско-акушерских пунктов в аулах Абаза-Хабль и Эрсакон, дома культуры в ауле Малый Зеленчук, пищеблока для средней школы № 1 станицы Сторожевая, насосных станций в ауле Эркин-Халк и поселке Эркен-Шахар, систем уличных освещений в различных населенных пунктах республики.