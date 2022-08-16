До конца 19 августа на Ставрополье объявили штормовое предупреждение после жары

Не успело МЧС опубликовать предупреждение об аномальной жаре в +40 градусом, как пришлось объявить новое - уже штормовое. Спасатели предупредили о ливнях, грозах и ураганном ветре.

- С 16-17.30 часов до конца суток 16 августа, 17, 18 и 19 августа по территории Ставрополья ожидаются сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС Ставропольского края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что до вечера 18 августа в регионе будет жара до +40 градусов. Также был установлен высокий уровень пожароопасности. Спасатели предостерегли население от разжигания костров, нечаянно оставленных окурков и стекол. Также стоит не забывать носить головной убор и пить достаточное количество воды.