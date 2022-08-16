Электричество восстановили на семи улицах в Ставрополе

На юго-западе Ставрополя оперативно восстановили электроснабжение, сообщает пресс-служба мэрии. Свет вернулся в дома 1300 абонентов.

Напомним, во вторник утром без электричества остались жители семи улиц краевого центра: Короленко, Мира, Ленина, Доваторцев, Ворошилова, Тухачевского и Федерального проспекта.

Причина – выход из строя фидера 130 на улице Короленко и фидера 814 на улице Ворошилова.

Специалисты горэлектросети устранили последствия аварии к 16:00.

Ранее сообщалось, что на Ташлянском коллекторе в Ставрополе второй раз за неделю произошел порыв.