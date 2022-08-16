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Общество16 августа 2022 16:55

Пиарщик из Ставрополя стала пресс-секретарем главы правительства ДНР

На эту должность назначена Мина Ахвердиева
Инна МОРОЗОВА

Известная ставропольская пиарщица и журналистка Мина Ахвердиева заняла должность заместителя руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики, пресс-секретаря председателя правительства Донецкой Народной Республики, пишет «Ставропольская правда».

Решение о назначении было принято во вторник, 16 августа 2022 года. Эту информацию Ахвердиева подтвердила журналистам издания.

Мина Ахвердиева - член Союза журналистов России, член Российской ассоциации по связям с общественностью. Имеет множество профессиональных наград и благодарственное письмо президента РФ.