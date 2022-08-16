Семья из Карачаево-Черкессии погибла в ДТП на Кубани

Смертельная автоавария произошла во вторник, 16 августа, в 5 часов 25 минут по московскому времени на выезде из города Курганинск.

Автомобиль LADA Priora в котором ехала семья с тремя детьми из Карачаево-Черкессии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой «Газелью».

В результате ДТП водитель и пассажиры отечественного авто погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Водителя и пассажира «Газели» госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.