Комсомольский пруд Ставрополя будет недоступен для купания с шести вечера до утра

На Комсомольском пруду в Ставрополе, крупном месте летнего отдыха для горожан и туристов, появилась табличка о запрете на купание. Согласно тексту, в воде можно находиться с 6:00 до 18:00. После этого времени вход в воду запрещен.

Пользователи социальных сетей возмутились таким решением. В жаркий август, когда синоптики обещают жару +40 градусов, вечером очень хочется окунуться в воду. В МЧС объяснили, что это связано с обеспечением безопасности.

Как только начинаются сумерки, человека, находящегося в воде, практически не видно. Невозможно определить, тонет ли купающийся. Особенно с учетом того, что тонущий никогда не кричит, а молча уходит на дно.

При этом на катамаранах и лодках можно проводить время на воде до 21:00. Главное, чтобы человек был над уровнем воды.