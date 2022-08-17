На Ставрополье начинающий водитель врезался в легковушку, столкнув ее в кювет

Утром 16 августа в Шпаковском округе Ставропольского края столкнулись два автомобиля ВАС-2107 и Иж. Виновником аварии стал 21-летний водитель, который меньше двух лет назад получил права.

- На 21 км автодороги «Михайловск – Казинка – Грачевка» водитель ВАЗ-2107 не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося легкового автомобиля Иж и допустил с ним столкновение. По инерции "семёрка" съехала в кювет, где перевернулась, - рассказали в Госавтоинспекции региона.

Среди пострадавших оказался 43-летний водитель второго автомобиля и два пассажира отечественной легковушки. Всем назначили амбулаторное лечение, госпитализация в больницу не понадобилась.

Полиция начала проверку.