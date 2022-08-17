Технологии побед: «Ростелеком» поддержал фестиваль фиджитал-спорта в Ставрополе

Национальный провайдер обеспечил киберсоревнования интернетом и отметил победителей специальными призами

«Ростелеком» выступил партнером первого в Ставропольском крае фестиваля фиджитал-спорта, организованного региональным министерством физической культуры и спорта в музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя история». Национальный провайдер обеспечил киберсоревнования интернетом и отметил победителей специальными призами. Фиджитал-спорт – новое направление, появившиеся в результате использования современных технологий в традиционных спортивных дисциплинах.

«Формат подразумевает совмещение цифрового опыта и физических нагрузок. Соревнования проводим впервые, но уже видим к ним большой интерес, особенно среди молодежи. “Ростелеком” является одним из флагманских партнеров киберспорта в стране, поэтому уверен, что в таком тандеме мы добьемся многого и для развития фиджитал-движения на Ставрополье», – отметил Сергей Кузьмин, президент федерации компьютерного спорта Ставропольского края.

В функционально-цифровом многоборье разыгрывались первенства в пяти гибридных дисциплинах, совместивших в себе не только киберсостязания, но и классический спорт. Профессиональные спортсмены сначала демонстрировали мастерство с помощью виртуальных симуляторов, затем соревновались на реальных спортивных площадках.

«Для меня фиджитал-формат открыл новые точки роста в профессиональном киберспорте. Погружаясь в виртуальное пространство, я могу прокачать скорость реакции, проанализировать, где и как сыграла атака или защита. В свою очередь это помогает взглянуть на киберспорт по-новому», – поделился впечатлениями Дмитрий Пинаевский, победитель турнира в дисциплине военно-тактическое двоеборье.

По данным ВЦИОМ почти четверть (23%) россиян увлекаются компьютерными играми. Развитию системного мышления через гейминг способствует соответствующее программное и техническое обеспечение. Участникам фестиваля «Ростелеком» презентовал обновленные возможности тарифа «Игровой». С ним геймеры могут играть на максимальных скоростях до 300 Мбит/с. Тарифный план постоянно пополняется эксклюзивными игровыми бонусами от Wargaming, MY.GAMES и 4GAME. При отсутствии активных игровых опций геймерам доступны облачные игры NVIDIA GeForce NOW по специальной цене. В Ставропольском крае выбор в пользу тарифа «Игровой» уже сделали более 6,5 тысяч пользователей.

«“Ростелеком” – постоянный партнер киберсоревнований и хакатонов, и мы понимаем насколько нашим клиентам важны надежный доступ в интернет и низкий пинг в играх. В “Игровом” интернет предоставляется с приоритизацией игрового трафика, то есть просмотр фильма или скачивание файлов не помешают закончить онлайн-игру. Пользователи тарифа также могут подключить второй премиум-аккаунт для друга или члена семьи, причем ему будут доступны те же бонусы, которыми успел обзавестись владелец тарифа», – рассказала Полина Чумакова, директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предлагает геймерам прокачать свои навыки, используя инновационное оборудование. С 2020 года в сети продаж провайдера поступил «RT-X Игровой» – роутер с искусственным интеллектом, разработанный специально для сверхмощных киберспортивных баталий.

Вся информация о тарифном плане «Игровой» и порядке его подключения доступна по номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.