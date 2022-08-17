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Общество17 августа 2022 9:34

Жители улицы Пирогова в Ставрополе попросили губернатора ужесточить закон о тишине

Возле их многоквартирных домов находится много кафе и ресторанов, которые очень громко включают музыку по ночам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров получил коллективную жалобу от жителей улицы Пирогова в краевом центре. В тексте документа сказано, что развлекательные заведения в районе жилых кварталов регулярно нарушают закон о тишине.

Мало горожанам неудобств от постоянных гонок по главным проспектам и громкой музыки из салонов автомобилей. Теперь нарушителями тишины стали рестораны, кафе и бары, которые очень громко включают музыку по ночам.

Ставропольцы попросили проследить за соблюдением закона или вовсе его ужесточить.

- Прошу закрепить хотя бы на полгода в выходные дни дополнительные наряды полиции, чтобы любители громкой музыки соблюдали законы и перестали доставлять неудобства людям, - заявил Владимиров.