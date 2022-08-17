Судебный пристав из Ставрополя попал под домашний арест за взятку в 50 тысяч

В Следственном управлении СКР Ставропольского края сообщили о возбуждении уголовного дела против судебного пристава из краевого центра. Мужчина проходит по статье "получение взятки". Из-за 50 тысяч рублей он теперь может потерять должность.

- В мае текущего года подозреваемый предложил жителю города Ставрополя за взятку в размере 50 тысяч рублей снять наложенные запреты на совершение действий по регистрации недвижимого имущества и транспортных средств. Должник, действуя в рамках оперативного эксперимента, передал судебному приставу-исполнителю часть взятки в размере 5 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

На этих-то 5 тысячах мужчину и поймали. Теперь он находится под домашним арестом, расследование продолжается.