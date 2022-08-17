Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2022 12:10

Бывшего замдиректора «Краевого центра информационных технологий» Ставрополья осудили за превышение полномочий

Было выявлено завышение начальной цены торгов на создание автоматизированных средств фиксации нарушений дорожного движения
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

На Ставрополье краевое управление ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывшего заместителя директора ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» Вячеслава А., признанного судом виновным в превышении должностных полномочий.

Было установлено, что руководитель незаконно передал часть своих функций коммерческой организации. Компания от имени замдиректора составила документы для проведения конкурса на создание автоматизированных средств фиксации нарушений дорожного движения. При их изучении выяснилось, что начальная цена торгов значительно завышена, а составившая документацию коммерческая организация указана единственным поставщиком услуг по этому контракту.

На гражданина Вячеслава А. было заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. И 8 августа 2022 года Промышленный районный суд Ставрополя признан его виновным и оштрафовал на 60 тысяч рублей, а также запретил занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.