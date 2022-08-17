Бывшего замдиректора «Краевого центра информационных технологий» Ставрополья осудили за превышение полномочий

На Ставрополье краевое управление ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывшего заместителя директора ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» Вячеслава А., признанного судом виновным в превышении должностных полномочий.

Было установлено, что руководитель незаконно передал часть своих функций коммерческой организации. Компания от имени замдиректора составила документы для проведения конкурса на создание автоматизированных средств фиксации нарушений дорожного движения. При их изучении выяснилось, что начальная цена торгов значительно завышена, а составившая документацию коммерческая организация указана единственным поставщиком услуг по этому контракту.

На гражданина Вячеслава А. было заведено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ. И 8 августа 2022 года Промышленный районный суд Ставрополя признан его виновным и оштрафовал на 60 тысяч рублей, а также запретил занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.