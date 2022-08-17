Пятерых полицейских на Ставрополье заподозрили в распространении наркотиков

На Ставрополье возбудили уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий, сбыта наркотиков и фальсификации доказательств в отношении пятерых экс - оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков Ставропольского линейного отдела МВД России на транспорте.

По версии следствия, в начале 2022 года мужчины вступили в преступный сговор, чтобы улучшить показатели работы.

Так, в марте текущего года они передали жителю Шпаковского округа 29 граммов наркотика растительного происхождения. После этого полицейские изъяли данный наркотик и завели уголовное дело на основании подложных документов.

Аналогичную схему бывшие стражи порядка использовали в мае. На этот раз наркотик весом 0,6 грамма передали другому жителю Шпаковского округа.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУСБ МВД России, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Ленинский районный суд избрал двоим фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 октября 2022 года. Еще двое помещены в СИЗО до 12 октября. Пятому фигуранту избрана мера в виде запрета определенных действий на срок предварительного следствия.