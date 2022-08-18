Под Пятигорском два пассажира пострадали при столкновении легковушки и КамАЗа

Фото: ГИБДД Ставрополья

Днем 17 августа на Обходе Пятигорска произошло ДТП: столкнулись иномарка и грузовик. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не выдержал дистанцию и влетел прямо под кузов КамАЗа.

Киа ехала со стороны Минеральных Вод в направлении Нальчика, когда влетела в грузовик, который двигался впереди. В результате аварии пострадали два человека - пассажиры легковушки. Их госпитализировали в больницу Пятигорска. А вот оба водителя не пострадали.

Полиция начала проверку. Уже выяснили, что никто из автомобилистов алкоголь перед поездкой не употреблял.

- Установлено, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к адм. ответственности за нарушения ПДД, чаще всего за превышение скоростного режима, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Установлено, что водитель иномарки ранее неоднократно привлекался к адм. ответственности за нарушения ПДД, чаще всего за превышение скоростного режима.