Губернатор Ставрополья поручил принять меры против ландшафтных пожаров в 2023 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил компетентным ведомствам уделить больше внимания противопожарным мероприятиям в 2023 году. Этим летом на территории региона произошло несколько больших по площади возгораний на полях, находящихся рядом с населенными пунктами.

- Поручил к следующему году расширить работу по созданию минерализованных полос, которые защищают поселения от огня. В условиях нашего края при сильном ветре стоит делать их максимально широкими, чтобы огонь не "перескакивал" через них в случае пожара, - заявил Владимиров.

Напомним, недавно синоптики предупредили население о 40-градусной жаре. В таких условиях во многих округах устанавливается чрезвычайный уровень пожароопасности.