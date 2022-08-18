Глава Северной Осетии осмотрел экспозицию автобусов «Группы Газ» во Владикавказе

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло ознакомился с продукцией «Группы ГАЗ», которую компания представила во Владикавказе. Вместе с генеральным директором ГК «Современные транспортные технологии» Олегом Марковым руководитель республики осмотрел модельный ряд комфортабельных автобусов.

Презентация техники состоялась в рамках подписанного весной 2022 года соглашения о сотрудничестве между Правительством Северной Осетии и крупнейшим российским производителем коммерческого транспорта. Компания представила автобусы для пригородных и междугородних перевозок КАВЗ-4238, «Вектор Next 8.8» и «Вектор Next 7.6».

Как отметил в Олег Марков, представленные модели позволяют обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Модели автобусов для междугородних перевозок «Вектор Next» предназначены для дальних поездок. В базовую комплектацию входят мягкие кресла, оборудованные ремнями безопасности, багажные полки, а также кондиционер. Автобус «Вектор Next 8.8» рассчитан на 48 мест, включая 30 посадочных мест, а «Вектор Next 7.6» – на 41 место, включая 25 посадочных мест.

В свою очередь, КАВЗ-4238 – предназначен для использования на междугородних маршрутах, но может быть использован для пригородных и корпоративных перевозок. Его общая пассажировместимость составляет 40 человек, включая 35 посадочных мест.

Сергей Меняйло высоко оценил характеристики представленного транспорта и озвучил предложения по модернизации автопарка системы пассажирских перевозок.

Сергей Меняйло поручил председателю Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуры РСО – Алания Тариэлю Солиеву рассчитать потребность республики в новых автобусах и подготовить необходимую документацию для дальнейшего сотрудничества с ГК «Современные транспортные технологии».

- Вопросы качества транспортного обслуживания сегодня – в центре внимания республиканского правительства. Существует острая необходимость обновления парка пассажирской техники. В настоящее время продолжается работа над документами транспортного планирования Владикавказской агломерации на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Это позволит нам в корне пересмотреть подходы к организации пассажирских перевозок с учетом современных тенденций и реальных потребностей жителей республики. Сотрудничество с «Группой Газ» дает возможность параллельно продумывать и решать вопрос обновления автопарка. Сейчас предстоит определить, где и какое количество техники нам необходимо, – отметил Сергей Меняйло.

АО «ГК «Современные транспортные технологии» – эксклюзивный дистрибьютор автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ» на территории РФ и СНГ. Компания активно развивает новые инструменты продаж, в том числе – внедрение мобильных сервисов, оказывает комплексное сервисное сопровождение транспортных парков, обеспечивает синергию продаж в сегментах коммерческого транспорта и автобусов торговых марок ГАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, ПАЗ.