Оформить ипотечную сделку в Россельхозбанке на Ставрополье стало еще проще

В последние годы в обществе увеличивается степень цифровизации: появляются новые сервисы и инструменты, большинство вопросов теперь можно решить в онлайн-формате. Не обошел этот процесс и оформление ипотеки в Россельхозбанке – теперь подписание части документации по сделке проходит в электронном виде. Это вдвое ускоряет процесс заключения договора ипотечного кредитования.

Для того чтобы упростить и ускорить процесс проведения сделки клиенту необходимо обратиться в подразделение Ставропольского филиала Россельхозбанка, при себе необходимо иметь стандартный перечень документов для заключения ипотечного контракта и смартфон.

Специалисты банка на месте помогут клиенту создать электронную подпись, и он сможет воспользоваться ее в части подписания документации, банк со своей стороны также визирует контракт электронно. В данном случае значительно ускоряется регистрация сделки в Управлении Росреестра. Если ранее на выполнение этой операции уходило до 9 рабочих дней, то сейчас с внедрением цифровой подписи – до двух часов.

С помощью нового инструмента в Ставропольском филиале уже заключен ряд пилотных сделок.

«Мой ипотечный договор был оформлен как раз посредством электронной подписи, я осталась приятно удивлена. Сделать в приложении саму цифровую подпись удалось достаточно быстро, ну а дальше я подписала все документы электронно, и уже к концу дня наша сделка была зарегистрирована, а мне пришло подтверждение. Очень радует, что во все сферы жизни приходят самые новые и современные технологии, в том числе и в банковскую. Благодаря электронному подписанию мне удалось сэкономить столько времени и сил, а самое главное избежать стояния в длинных очередях», – поделилась своим позитивным опытом Мария Тарасенко, клиент Россельхозбанка.

Сегодня Россельхозбанк в регионе предлагает клиентам ряд ипотечных программ со специальными условиями для разных категорий граждан: сельская ипотека, ипотечные продукты с господдержкой, программы для семей с детьми, рефинансирование действующих ипотечных программ и т. д.

По данным банка в регионе, на Ставрополье одной из самых востребованных программ на протяжении нескольких лет остается сельская ипотека. Интерес к этому ипотечному продукту связывают со спецификой региона и достаточно развитой инфраструктурой в сельской местности. Примечательно также, что в регионе чаще ипотеку оформляют мужчины (53%), а пиковым временем покупки недвижимости в кредит является межсезонье.