Туриста из Уфы срочно сняли с Эльбруса из-за развития горной болезни

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии рассказали про неудачное восхождение туриста на Эльбрус. Мужчина приехал из Уфы покорять гору, но неожиданно для себя и окружающих понял, что ему стремительно становится хуже.

Группа вызвала спасателей на высоту 5300 метров. Они прождали помощь несколько часов.

- Спасатели спустили альпиниста 1977 года рождения на поляну Азау и передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у альпиниста отмечались признаки горной болезни, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, горная болезнь или высотная болезнь - состояние, связанное с кислородным голоданием на большой высоте. При восхождении на организм сильно воздействует не только недостаток кислорода, но и физическая усталость, голод, обезвоживание и охлаждение. Это очень опасное состояние, при котором обязательно нужно прекратить подъем.