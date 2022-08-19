17-летний ставрополец попал в реанимацию после купания на Комсомольском пруду

Спасатели Комсомольского пруда в Ставрополе спасли 17-летнего молодого человека, который неожиданно начал тонуть. Неладное заметили его друзья, которые плавали рядом. Ставропольца удалось откачать, его забрали в реанимацию в состоянии средней тяжести.

Парень пришел на пруд с компанией друзей, чтобы поплавать. Пока что неизвестно, по какой причине ему стало плохо. Но друзьям удалось вовремя позвать на помощь спасателей. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

С начала купального сезона спецбригады спасли 4 тонущих человека, еще 34 оказали первую медицинскую помощь. Также приходилось останавливать "смелых" ставропольцев, которые собирались переплыть пруд - это небезопасно.

Напомним, в первый день открытия купального сезона на Комсомольском пруду утонул один человек.