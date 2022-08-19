Где россияне чаще всего берут автокредиты

В каком банке россияне чаще всего берут автокредиты.

Войти в первую десятку банков по объемам автокредитов, выданных в первый месяц лета, Уралсибу позволила внушительная сумма в 2,9 миллиардов рублей. Этому способствовало как увеличение максимального срока договоренности (до семи лет), так и широкий спектр программ, предлагаемых потребителю. Параллельно был модернизирован и ускорен процесс одобрения кредитования, укреплено сотрудничество с наиболее популярными автодилерами.

Сегодня, чтобы оформить кредит на покупку транспортного средства, необходим минимальный набор документов. Первое – это паспорт гражданина России с постоянной регистрацией на территории РФ. Второй документ – на выбор, это может быть загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС или что-то другое, одобренное банком. Получателю кредита должно быть не меньше 21 года (плюс стаж от трех месяцев на одном рабочем месте) и не более 75 лет к дате окончательного погашения долга.

Эти правила распространяются на покупку, как автомобилей, так и мототехники. Срок кредита – до семи лет, сумма может достигать 17 миллионов рублей. Кредит оформляется как в офисах банка, так и непосредственно у партнеров-автодилеров. Чтобы выбрать наиболее выгодное и комфортное предложение (включая варианты без залога, с нулевым первоначальным взносом), лучше всего внимательно ознакомиться с профильными программами банка Уралсиб.

Дополнительную информацию и необходимые рекомендации, а также список партнеров банка (автодилеров) можно получить в ближайшем отделении, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. 355017, город Ставрополь, улица Ленина, дом 235А, ОГРН: 1020280000190

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ».