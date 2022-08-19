Житель Дагестана пойдет под суд за покушение на убийство своего знакомого

В Следственном управлении СКР по Дагестану рассказали об инциденте, который произошел 18 августа в селении Алмак. Мужчина пытался убить своего неприятеля, нанес ему ранения, но завершить начатое помешали случайные свидетели. Против него возбудили дело по статье "покушение на убийство".

- Между 44-летним местным жителем и подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого последний совершил покушение на убийство местного жителя. Однако находившиеся рядом лица остановили его, в связи с чем подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца. Подозреваемый задержан. Обнаружено и изъято орудие преступления – травматический пистолет, назначены необходимые судебные экспертизы, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.