На Ставрополье более 5 тысячам абонентов вернут электроэнергию к полудню

Ремонтные бригады Ставрополя и Михайловска продолжают восстановление подачи электроэнергии на улицах, где во время непогоды из строя вышли энергосети. Более 5 тысяч абонентов в друх городах остались без света с вечера 18 августа. Причиной поломки стали грозы.

Сейчас без энергии остаются нижняя часть улиц Мира и Ленина, весь бульвар Зеленая Роща и часть улиц этого квартала (Криничная, Игнатьевская, Хуторская, Архангельская, Рязанская и т.д.). На восстановление бросили силы 24 ремонтных бригад с 9 единицами специальной техники.

В Михайловске около двух тысяч абонентов ждут подачи электроэнергии. Рабочие начали ремонт еще ночью, и закончат его примерно к полудню, так же, как и в Ставрополе.