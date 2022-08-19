Полиция Ставрополя разыскивает водителя, сбившего пешехода на улице Тухачевского

Полиция Ставрополя объявила в розыск водителя легковушки, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел поздним вечером 18 августа на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского.

Пострадавшим оказался 26-летний местный житель. Он пересекал дорогу на зеленый свет светофора, когда неожиданно на него налетела легковушка. По описаниям молодого человека, это темно-синяя "десятка".

Автоинспекторы просят возможных очевидцев ДТП сообщить по телефона 8 906 49 394 44. За подобные действия водитель точно лишится прав, в также может оплатить штраф или компенсацию пешеходу.