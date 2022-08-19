В 8 округах Ставрополья отремонтируют водопроводы за 3,4 миллиарда рублей

В пресс-службе губернатора Ставропольского края рассказали, что регион получит средства из Фонда национального благосостояния для устранения проблем водоснабжения. Общая сумма субсидий на эти цели - 3,4 миллиарда рублей, 80% из которых передаст фонд.

На эти деньги планируют провести капитальный и частичный ремонты водопроводов в разных территориях региона. 8 округов и ряд отдельных населенных пунктов подготовят к работам в системах водоснабжения.

Особое внимание уделят Марьиным Колодцам, в которых несколько раз люди массового травились из-за некачественной питьевой воды. Также многие села и деревни вовсе не подключены к системе водопровода - эту проблему тоже нужно решить.