Синоптики Ставрополья предупредили население о продолжении ливней 20 августа

Штормовое предупреждение на территории Ставропольского края продлило ГУ МЧС по региону до середины 20 августа. 18 августа край сотрясли грозы с сильными ливнями и штормовыми ветрами. Синоптики не смогли утешить местных жителей - такая погода продержится еще пару дней.

- Ночью и утром 20 августа 2022 г. местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с, - сказано в сообщении ведомства.

Непогода уже нанесла ущерб коммуникациям и инфраструктуре городов, особенно пострадали Ставрополь и Михайловск. Здесь произошло отключение электроэнергии, три тысячи абонентов в краевом центре и две тысячи абонентов в Михайловске с прошлой ночи сидят без света.

Устранением последствий занимаются коммунальные службы вместе с рембригадами на спецтехнике.