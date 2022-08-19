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Происшествия19 августа 2022 11:41

Синоптики Ставрополья предупредили население о продолжении ливней 20 августа

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Штормовое предупреждение на территории Ставропольского края продлило ГУ МЧС по региону до середины 20 августа. 18 августа край сотрясли грозы с сильными ливнями и штормовыми ветрами. Синоптики не смогли утешить местных жителей - такая погода продержится еще пару дней.

- Ночью и утром 20 августа 2022 г. местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с, - сказано в сообщении ведомства.

Непогода уже нанесла ущерб коммуникациям и инфраструктуре городов, особенно пострадали Ставрополь и Михайловск. Здесь произошло отключение электроэнергии, три тысячи абонентов в краевом центре и две тысячи абонентов в Михайловске с прошлой ночи сидят без света.

Устранением последствий занимаются коммунальные службы вместе с рембригадами на спецтехнике.