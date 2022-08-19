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Происшествия19 августа 2022 12:54

Экс-замначальника налоговой инспекции задержали за взятку в 1 млн

Женщина хотела "помочь" одному предпринимателю за вознаграждение
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном управлении СКР Ставропольского края сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшей заместителя начальника налоговой инспекции Новоалександровска. Она подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя.

- Следствие выяснило, что 8 октября 2021 года обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя 1 млн рублей, за общее попустительство по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя и применения им специального налогового льготного режима для ИП (патент), - рассказали в ведомстве.

Женщину уже задержали, расследование уголовного дела продолжается. После его передадут в районный суд Новоалександровского округа для вынесения приговора.