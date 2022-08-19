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Общество19 августа 2022 13:27

Из-за мощей Сергия Радонежского 21 и 22 августа в Ставрополе ограничат движение

Перекрытие дорог продлится до вечера
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Ограничение движения в Ставрополе 21 и 22 августа вводят из-за прибытия в город мощей святого Сергея Радонежского. Распоряжение подписала администрация краевого центра. Местным жителям придется объезжать перекрытие участки улиц.

Мощи будут находиться в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Для того, чтобы их туда привезли, необходимо перекрыть улицу Серова, а конкретно - от улицы Карла Маркса до Ставропольской. Ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00.

- Объезд участков прекращения движения транспорта будет осуществляться по проспекту Карла Маркса, улицам Голенева, Подгорной и переулку Ярославскому, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.