График вывоза мусора в Ставропольском крае немного поменяется с 22 августа 2022 года. Делается это для улучшения логистики построения маршрутов и оптимизации вывоза твердых коммунальных отходов с учетом ряда составляющих, например, объемов ТКО в местах их образования.

К новому графику вывоза мусора нужно будет привыкать жителям Труновского мунициального округа.

График вывоза мусора в Труновском районе Ставропольского края 2022

Так, мусоровоз станет приезжать в пятницу вместо среды в хутор Кофанов и село Ключевское (улицы Гагарина, Ленина, Лермонтова, Партизанская, Пролетарская, Центральная, Юбилейная, Южная; переулок Южный).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Шпаковском муниципальном округе возле хутора Верхнеегорлыскского на фоне живописного Новокавказского моста, который также называют Немецким, выросла огромная свалка. Но регоператор отказался ее ликвидировать.