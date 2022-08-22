Уралсиб представляет кредит на новый автомобиль со ставкой 10%

Фото: банка "Уралсиб".

Недавно запущенная совместная программа автокредитования банка Уралсиб и ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» позволяет приобрести автомобиль марки Geely у официальных дилеров с минимальной процентной ставкой - всего лишь десять процентов. Наличие либо отсутствие страховки жизни и КАСКО при этом не учитываются.

Взять автомобиль стоимостью до 13 миллионов рублей можно уже сегодня или завтра, а выплачивать далее – как будет удобно (максимальный срок - до пяти лет). Но будьте готовы внести первоначальный взнос, который составит до 20% от цены авто.

Остальные требования минимальны и демократичны. На момент покупки заемщику должно быть не менее 21 года, на конец срока погашения кредита – не более 75 лет. Стаж в трудовой книжке на одном месте работы – от трех месяцев, а все документы должны быть оформлены на гражданина России с постоянной регистрацией в стране. Помимо паспорта понадобится второй документ - военный билет, ИНН, СНИЛС, загранпаспорт или другое подтверждение личности по согласованию с банком.

Узнать больше о программах автокредитования банка Уралсиб, о подробностях оформления документов и других нюансах можно у специалистов в ближайшем офисе, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. 355017, город Ставрополь, улица Ленина, дом 235А, ОГРН: 1020280000190

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 февраля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 421 банкомат, 352 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.