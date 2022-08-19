На Ставрополье ищут преступника, застрелившего мужчину возле гаражного кооператива

Жителей Ставропольского края просят помочь найти человека, который застрелил мужчину на территории гаражного кооператива «Ручей» в городе-курорте Невинномысске.

Преступление было совершено 10 июня 2022 года. Местный житель был убит выстрелом в голову, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о совершенном убийстве, просят сообщить в следственный отдел по городу Невинномысску по телефонам: (86554) 7−76−51, 7−79−27, или в полицию по телефону 02 (112).

Ранее сообщалось, что в Ставрополе разыскивают водителя, который сбил пешехода на улице Тухачевского.